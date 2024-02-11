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Метель, туман и гололед: в ряде регионов объявлено штормовое предупреждение

"Казгидромет" опубликовали штормовое предупреждение по территории Казахстана на 12 февраля. По прогнозам синоптиков, в ряде областей республики будет метель и туман, сообщает Zakon.kz.

Днем в центре, горных районах Жетысуской области ожидается сильные осадки (преимущественно снег). На юге, востоке, в горных районах области временами ожидаются гололед, туман, низовая метель. Порывы ветра до 17-22 м/с.

На западе, юге, востоке Атырауской области ожидаются туман, гололед. В Атырау ожидаются туман, гололед.

Днем в горных районах Алматинской области ожидаются сильные осадки (преимущественно снег). На юге, в горных районах области временами ожидаются туман, гололед. Порывы ветра до 18-23 м/с. В Алматы ожидаются туман, гололед. В Конаеве временами ожидаются туман, гололед. Ветер до 18-23 м/с.

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В центре, предгорных районах Туркестанской области ожидаются туман, гололед. В горных районах области низовая метель. Порывы ветра до 15-20 м/с. В Шымкенте и Туркестане ожидается туман.

На западе, юге Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед.

Ночью на севере, востоке Мангистауской области ожидается гололед. На западе, юге области ожидается туман. В Актау ночью и утром ожидается туман.

На западе, в центре Кызылординской области ожидаются туман, днем на западе гололед. В Кызылорде ожидается туман.

На востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидаются метель, гололед. Порывы ветра до 15-20 м/с.

Ночью на юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидается ветер до 15-20 м/с.

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