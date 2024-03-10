Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Дворовые участки затопило в Жетысуской области из-за обильного снеготаяния

Дома затопило в Жетысуской области из-за обильного снеготаяния , фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2024 01:09 Фото: МЧС РК
В Жетысуской области 10 марта талыми водами затопило десять дворовых территорий, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС, ЧП произошло на станции Бесколь Алакольского района. 

"Сегодня в результате интенсивного снеготаяния с полей произошло подтопление предварительно 10 дворовых территорий частных жилых домов станции Бесколь Алакольского района. Силами ДЧС области Жетысу и местных исполнительных органов в порядке 12 человек, пять единиц техники и три мотопомпы проводятся работы по отводу талых вод и расширение оросительного канала", – говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что на место происшествия выехали начальник ДЧС.

Ранее сообщалось, что в селе Коскудык близ города Конаев 10 марта талые воды затопили пять дворовых территорий.

Читайте также

Столярный цех полностью сгорел в Алматинской области
Столярный цех полностью сгорел в Алматинской области
Два пассажирских автобуса столкнулись в Алматы: шесть человек пострадали
Два пассажирских автобуса столкнулись в Алматы: шесть человек пострадали
Страшная авария унесла жизни четверых человек в Атырау
Страшная авария унесла жизни четырех человек в Атырау
Диана Абдуллаева
Жетысуская область
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Рамазан-2024: суть поста, намерение и важные даты
Рамазан-2024: что можно и нельзя делать во время поста
Рамазан-2024: появилось расписание поста и намаза
Рамазан-2024: появилось расписание поста и намаза
советы
Какие продукты способствуют долголетию
доллар, тенге, прогноз
Прогноз: каким будет курс доллара к тенге на следующей неделе
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: