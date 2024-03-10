Дворовые участки затопило в Жетысуской области из-за обильного снеготаяния

В Жетысуской области 10 марта талыми водами затопило десять дворовых территорий, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС, ЧП произошло на станции Бесколь Алакольского района.

"Сегодня в результате интенсивного снеготаяния с полей произошло подтопление предварительно 10 дворовых территорий частных жилых домов станции Бесколь Алакольского района. Силами ДЧС области Жетысу и местных исполнительных органов в порядке 12 человек, пять единиц техники и три мотопомпы проводятся работы по отводу талых вод и расширение оросительного канала", – говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что на место происшествия выехали начальник ДЧС.

Ранее сообщалось, что в селе Коскудык близ города Конаев 10 марта талые воды затопили пять дворовых территорий.