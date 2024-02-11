К поиску ребенка в Абайской области присоединились военные
Отмечается, что благодаря этому поисковым группам удалось увеличить радиус поисков.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Кроме того, по поручению министра по ЧС Чингиса Аринова запланирован вылет вертолета "Казавиаспас".
Фото: пресс-служба МЧС РК
Также по согласованию с Министерством обороны к поискам привлечены силы войсковой части 10810.
"Всего в поисково-спасательных работах задействованы 67 человек, 9 единиц техники, 20 лошадей. Также к месту направлены дополнительные силы ДЧС". Пресс-служба МЧС РК
На кадрых, опубликованных полицией, видно, что поисково-спасательная операция будет вестись с применениям гусеничной спецтехники.
Ранее сообщалось, что 11 февраля около 10:00 8-летний мальчик отправился на лошади на поиски скота. Когда ребенка не оказалось дома в вечернее время, обеспокоенные родители проводили самостоятельные поиски, но не получив положительного результата, обратились в полицию.