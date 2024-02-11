К поиску ребенка в Абайской области присоединились военные

Пресс-служба Департамента полиции Абайской области заявила о том, что к поиску пропавшего в степи 8-летнего ребенка присоединились военные, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что благодаря этому поисковым группам удалось увеличить радиус поисков.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Кроме того, по поручению министра по ЧС Чингиса Аринова запланирован вылет вертолета "Казавиаспас".

Фото: пресс-служба МЧС РК

Также по согласованию с Министерством обороны к поискам привлечены силы войсковой части 10810.

"Всего в поисково-спасательных работах задействованы 67 человек, 9 единиц техники, 20 лошадей. Также к месту направлены дополнительные силы ДЧС". Пресс-служба МЧС РК

На кадрых, опубликованных полицией, видно, что поисково-спасательная операция будет вестись с применениям гусеничной спецтехники.

Ранее сообщалось, что 11 февраля около 10:00 8-летний мальчик отправился на лошади на поиски скота. Когда ребенка не оказалось дома в вечернее время, обеспокоенные родители проводили самостоятельные поиски, но не получив положительного результата, обратились в полицию.