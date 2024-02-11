Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

К поиску ребенка в Абайской области присоединились военные

поиск ребенка Фото: пресс-служба МЧС РК
Пресс-служба Департамента полиции Абайской области заявила о том, что к поиску пропавшего в степи 8-летнего ребенка присоединились военные, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что благодаря этому поисковым группам удалось увеличить радиус поисков.

поиск ребенка

Фото: пресс-служба МЧС РК

Кроме того, по поручению министра по ЧС Чингиса Аринова запланирован вылет вертолета "Казавиаспас".

поиск ребенка

Фото: пресс-служба МЧС РК

Также по согласованию с Министерством обороны к поискам привлечены силы войсковой части 10810.

"Всего в поисково-спасательных работах задействованы 67 человек, 9 единиц техники, 20 лошадей. Также к месту направлены дополнительные силы ДЧС". Пресс-служба МЧС РК

На кадрых, опубликованных полицией, видно, что поисково-спасательная операция будет вестись с применениям гусеничной спецтехники.

Ранее сообщалось, что 11 февраля около 10:00 8-летний мальчик отправился на лошади на поиски скота. Когда ребенка не оказалось дома в вечернее время, обеспокоенные родители проводили самостоятельные поиски, но не получив положительного результата, обратились в полицию.

Читайте также

подтопило дома
Дворовые участки затопило в Абайской области из-за обильного таяния снега
ребенок пропал в Абайской области
Восьмилетний мальчик пропал в степи в Абайской области
ДТП
Шесть человек пострадали в аварии в Усть-Каменогорске
Елена Беляева
Абайская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Названа точная численность населения Казахстана
Названа точная численность населения Казахстана
Выплату 100 тысяч тенге от имени Минфина пообещали казахстанцам мошенники
"Выплату 100 тысяч тенге от Минфина" пообещали казахстанцам
Крупный банк обратился к казахстанцам
Крупный банк обратился к казахстанцам
Зачем вернули масочный режим, рассказала главный санврач Астаны
Зачем вернули масочный режим, рассказала главный санврач Астаны
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: