Широкомасштабные поиски ребенка в Алматинской области: что известно к этому часу

В Алматинской области развернули широкомасштабные поиски трехлетней девочки, которая пропала 17 марта 2024 года. Что известно к этому часу, корреспонденту Zakon.kz рассказали в пресс-службах департаментов полиции и по чрезвычайным ситуациям региона.

В полиции рассказали, что широкомасштабные поисковые мероприятия проводят при помощи вертолета, специально обученных собак и дронов, оснащенных тепловизором.

"В поисках задействованы более 350 человек". Пресс-служба ДП Алматинской области

В ДЧС региона уточнили, что в поисках задействованы:

11 спасателей и один кинологический расчет на двух единицах техники республиканского оперативного спасательного отряда,

20 сотрудников и восемь единиц техники ДЧС Алматинской области,

пять спасателей и одна единица техники ОСО Конаева, в том числе четыре беспилотных летательных аппарата с тепловизором,

150 сотрудников ДП,

20 сотрудников Енбекшиказахского охотничьего хозяйства,

40 местных жителей,

личный состав воинской части №6654 села Каракемер (50 сотрудников и 14 кинологических расчетов, три единицы техники, БПЛА),

волонтеры "Лидер-KZ" Алматинской области (15 человек на трех автомашинах).

"Спасателями РОСО МЧС РК и ОСО Конаева проводится работа по погружению в водоем, расположенном на расстоянии 30 м, а также задействованными силами и средствами ведутся наземные поиски с использованием кинологических расчетов на местности и по береговой линии водоема. Осматриваются все возможные места нахождения ребенка", – отметили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

Для обеспечения бесперебойной связи на месте поисковых работ развернута и работает командно-штабная машина ДЧС Алматинской области.

"Поиски продолжаются". Пресс-служба ДЧС Алматинской области

Трехлетняя девочка пропала в Енбекшиказахском районе Алматинской области 17 марта 2024 года. Она ушла из дома после обеда, но так и не вернулась. В районную полицию обратилась мама – 40-летняя жительница села Куш.

По отдельному указанию начальника ДП Алматинской области была создана специальная поисковая группа из числа инспекторов СОБР, кинологов, сотрудников ОМПС и оперативного блока.

В акимате Енбекшиказахского района уточнили, что к поискам пропавшего ребенка присоединились местные жители.

Факт о пропаже несовершеннолетней был зарегистрирован в районной полиции.