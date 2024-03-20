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Широкомасштабные поиски ребенка в Алматинской области: что известно к этому часу

Широкомасштабные поиски ребенка в Алматинской области: что известно к этому часу, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2024 09:57 Фото: unsplash
В Алматинской области развернули широкомасштабные поиски трехлетней девочки, которая пропала 17 марта 2024 года. Что известно к этому часу, корреспонденту Zakon.kz рассказали в пресс-службах департаментов полиции и по чрезвычайным ситуациям региона.

В полиции рассказали, что широкомасштабные поисковые мероприятия проводят при помощи вертолета, специально обученных собак и дронов, оснащенных тепловизором.

"В поисках задействованы более 350 человек".Пресс-служба ДП Алматинской области

В ДЧС региона уточнили, что в поисках задействованы:

  • 11 спасателей и один кинологический расчет на двух единицах техники республиканского оперативного спасательного отряда,
  • 20 сотрудников и восемь единиц техники ДЧС Алматинской области,
  • пять спасателей и одна единица техники ОСО Конаева, в том числе четыре беспилотных летательных аппарата с тепловизором,
  • 150 сотрудников ДП,
  • 20 сотрудников Енбекшиказахского охотничьего хозяйства,
  • 40 местных жителей,
  • личный состав воинской части №6654 села Каракемер (50 сотрудников и 14 кинологических расчетов, три единицы техники, БПЛА),
  • волонтеры "Лидер-KZ" Алматинской области (15 человек на трех автомашинах).
"Спасателями РОСО МЧС РК и ОСО Конаева проводится работа по погружению в водоем, расположенном на расстоянии 30 м, а также задействованными силами и средствами ведутся наземные поиски с использованием кинологических расчетов на местности и по береговой линии водоема. Осматриваются все возможные места нахождения ребенка", – отметили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

Для обеспечения бесперебойной связи на месте поисковых работ развернута и работает командно-штабная машина ДЧС Алматинской области.

"Поиски продолжаются".Пресс-служба ДЧС Алматинской области

Трехлетняя девочка пропала в Енбекшиказахском районе Алматинской области 17 марта 2024 года. Она ушла из дома после обеда, но так и не вернулась. В районную полицию обратилась мама – 40-летняя жительница села Куш.

По отдельному указанию начальника ДП Алматинской области была создана специальная поисковая группа из числа инспекторов СОБР, кинологов, сотрудников ОМПС и оперативного блока.

В акимате Енбекшиказахского района уточнили, что к поискам пропавшего ребенка присоединились местные жители.

Факт о пропаже несовершеннолетней был зарегистрирован в районной полиции.

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Алматинская область Енбекшиказахский район
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