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37 млрд тенге заплатит компания за вред здоровью десятков тысяч казахстанцев

37 млрд тенге штрафа получила компания из Атырауской области за опасные отходы Фото: pexels
13,1 тыс. тонн опасных нефтяных отходов накопило ТОО "Oxygenator" на своем полигоне "Сагиз" в Атырауской области. Это поставило под угрозу здоровье 20 тысяч человек, живущих в близлежащем поселке Доссор, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Атырауской области 19 декабря, ведомство проверило, как в регионе обстоят дела с соблюдением законодательства об обращении с опасными отходами. При проверке прокуроры выявили вопиющее нарушение, которое прямо влияло на здоровье 20 тысяч человек. ТОО "Oxygenator" хранило более 13,1 тыс. тонн нефтяных отходов на полигоне без экологического разрешения.

Компания оказывала нефтяным компаниям услуги по размещению опасных отходов.

"Кроме того, на территории полигона отсутствовало соответствующее оборудование по утилизации нефтяных шламов, при этом товарищество продолжало оказывать услуги нефтяным компаниям в период 2022-2023 годов", – сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Прокуратура Атырауской области поручила уполномоченному органу провести проверку. По ее итогу в отношении компании составили административный протокол по ч. 1 ст. 328 КоАП. Суд по административным правонарушениям Атырау оштрафовал ТОО "Oxygenator" на 37,4 млрд тенге. Постановление вступило в законную силу.

Ранее стало известно, что в Казахстане станут определять по-новому категории объектов, негативно влияющих на окружающую среду.

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