Посылки из Таиланда скрывали опасный секрет: суд в Алматы вынес приговор организатору

В Алматы суд вынес приговор по делу о контрабанде наркотиков из Таиланда, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 21 июля 2026 года, проинформировали в Главной транспортной прокуратуре (ГТП) РК:

"В Алматы суд с участием присяжных заседателей признал виновным организатора канала контрабанды наркотиков из Таиланда и приговорил его к 16 годам лишения свободы".

Как установили следствие и суд, осужденный организовал незаконный ввоз гашишного масла через международные почтовые отправления.

"Наркотики маскировали в посылках и оформляли на ничего не подозревавших родственников и знакомых. Правоохранители пресекли несколько попыток контрабанды и изъяли более 5,7 кг экстракта каннабиса". Пресс-служба ГТП

Кроме того, у осужденного обнаружили наркотические средства, предназначенные для сбыта, а также незаконно хранившийся боеприпас.

"Государственное обвинение по делу поддержано транспортной прокуратурой. Приговор не вступил в законную силу". Пресс-служба ГТП

17 июля 2026 года стало известно, что в Астане 32-летнего местного жителя приговорили к 16 годам лишения свободы за контрабанду крупной партии наркотиков из Таиланда. Транспортные полицейские перекрыли канал поставки гашишного масла, расфасованного в три международные почтовые посылки.