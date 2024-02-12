Вора, который крал в мечетях, задержали в Алматы

Вор, орудовавший в мечетях, задержан в Алматы, сообщает Zakon.kz.

По информации полиции, четыре кражи в мечетях Алмалинского района раскрыты полицейскими. По подозрению в совершении этих преступлений задержан 40-летний житель Алматинской области.



"Мужчина в момент совершения кражи попал на камеры видеонаблюдения. По словам одного из потерпевших, во время намаза неизвестный похитил его личное имущество, причинив материальный ущерб на сумму 200 тысяч тенге. Установлено, что злоумышленник причастен к четырем подобным хищениям. Указанные факты объединены в одно производство, проводится досудебное расследование. Сам задержанный вину свою признал", — отметил начальник отдела полиции при УП Алмалинского района Батуржан Абдумасаров.





Ранее сообщалось, что серийного вора-домушника задержали в Кызылорде.