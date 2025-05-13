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Происшествия

Агрессивный мужчина ударил продавщицу в одном из магазинов в Актау

Кулаки, драка, насилие, нападение, потасовка, избиение, перепалка, схватка, разборка, разборки, рукоприкладство, побои, конфликт, бой, борьба, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2025 19:05 Фото: pexels
В Сети 13 мая распространяется видео, на котором агрессивный мужчина бьет по лицу сотрудницу одного из магазинов в Актау, сообщает Zakon.kz.

На видео видно, что мужчина бьет со всей силой кулаком, от удара женщина едва остается на ногах. Отмечается, что инцидент произошел в 27-м микрорайоне Актау.

Это происшествие прокомментировали Zakon.kz в Департаменте полиции Мангистауской области. 

"Подозреваемый задержан, помещен в изолятор временного содержания. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело", – рассказали в полиции. 

Ранее сообщалось о другом инциденте. Авиапассажир напал на бортпроводника в Актау. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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