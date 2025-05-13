Агрессивный мужчина ударил продавщицу в одном из магазинов в Актау
Фото: pexels
В Сети 13 мая распространяется видео, на котором агрессивный мужчина бьет по лицу сотрудницу одного из магазинов в Актау, сообщает Zakon.kz.
На видео видно, что мужчина бьет со всей силой кулаком, от удара женщина едва остается на ногах. Отмечается, что инцидент произошел в 27-м микрорайоне Актау.
Это происшествие прокомментировали Zakon.kz в Департаменте полиции Мангистауской области.
"Подозреваемый задержан, помещен в изолятор временного содержания. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело", – рассказали в полиции.
Ранее сообщалось о другом инциденте. Авиапассажир напал на бортпроводника в Актау.
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