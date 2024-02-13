Карагандинку спасли от суицида
Фото: Zakon.kz
12 февраля на телефон 102 поступило сообщение о том, что в 16-м микрорайоне Караганды в 5-этажном жилом доме женщина пытается совершить суицид, сообщает Zakon.kz.
Прибывшие на место сотрудники ДЧС по автолестнице через балкон проникли в квартиру на 4 этаже и обеспечили доступ к ней медиков.
"Была оказана экстренная помощь женщине. Она госпитализирована в медучреждение", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что ученица частной школы покончила с собой в Шымкенте.
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