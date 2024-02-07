Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Ученица частной школы покончила с собой в Шымкенте

Ученица частной школы покончила с собой в Шымкенте Фото: pixabay
Ученица восьмого класса частной школы совершила суицид в Шымкенте. Ранее девочка уже пыталась покончить с собой, сообщает Zakon.kz.

По сообщению Otyrar.kz, ученица 8-го класса частной школы "Низамхан" покончила жизнь самоубийством в Шымкенте, приняв большое количество таблеток от боли в сердце. Девочке стало плохо на первом уроке утром 6 февраля. Школьницу доставили в больницу, но врачи не успели ее спасти.

Региональное издание сообщает, что в школу экстренно прибыла "скорая помощь". Девочку забрали в реанимацию, но усилия медиков не увенчались успехом. К середине дня стало известно о смерти учащейся.


"Потом нам сказали, что она выпила около 40 таблеток от сердца и пришла в школу. Сейчас ведется следствие. Я хочу отметить, что девочка не была забитой, общалась с одноклассниками... Ни о каком буллинге в школе не может быть и речи", – приводит слова директора частной школы "Низамхан" Otyrar.kz.

Известно, что ранее девочка уже пыталась покончить с собой. С ноября 2023 года с ней работали психологи.

В январе в Шымкенте внезапно умер другой восьмиклассник – 13-летний мальчик скончался на уроке физкультуры.

Читайте также

Автобус со школьной командой КВН попал в ДТП: врачи рассказали о состоянии пострадавших
Автобус со школьной командой КВН попал в ДТП: врачи рассказали о состоянии пострадавших
"И днем, и ночью". В Семее больше 20-ти часов борются с пожаром в торговом доме
"И днем, и ночью". В Семее больше 20-ти часов борются с пожаром в торговом доме
Массовое отравление в школе в Туркестанской области: директора отстранили от работы
Массовое отравление в школе в Туркестанской области: директора отстранили от работы
Никита Дробны
Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Отставка правительства, приостановка поисков автобуса, хирургическая кастрация для педофилов – итоги дня
Отставка правительства, приостановка поисков автобуса, хирургическая кастрация для педофилов – итоги дня
казахстанцы продолжают возвращать массажные накидки
"Чудо-товар": казахстанцы продолжают возвращать продавцам дорогостоящие массажные накидки
В Казахстане изменят правила поступления в вузы по гранту
В Казахстане изменят правила приема на обучение в вузы по грантам
Больше дела, меньше слов: Премьер Бектенов представил новых новых министров
Больше дела, меньше слов: премьер Бектенов представил новых министров
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: