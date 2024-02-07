Ученица частной школы покончила с собой в Шымкенте
Фото: pixabay
Ученица восьмого класса частной школы совершила суицид в Шымкенте. Ранее девочка уже пыталась покончить с собой, сообщает Zakon.kz.
По сообщению Otyrar.kz, ученица 8-го класса частной школы "Низамхан" покончила жизнь самоубийством в Шымкенте, приняв большое количество таблеток от боли в сердце. Девочке стало плохо на первом уроке утром 6 февраля. Школьницу доставили в больницу, но врачи не успели ее спасти.
Региональное издание сообщает, что в школу экстренно прибыла "скорая помощь". Девочку забрали в реанимацию, но усилия медиков не увенчались успехом. К середине дня стало известно о смерти учащейся.
"Потом нам сказали, что она выпила около 40 таблеток от сердца и пришла в школу. Сейчас ведется следствие. Я хочу отметить, что девочка не была забитой, общалась с одноклассниками... Ни о каком буллинге в школе не может быть и речи", – приводит слова директора частной школы "Низамхан" Otyrar.kz.
Известно, что ранее девочка уже пыталась покончить с собой. С ноября 2023 года с ней работали психологи.
В январе в Шымкенте внезапно умер другой восьмиклассник – 13-летний мальчик скончался на уроке физкультуры.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript