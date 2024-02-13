Пожар и газовый хлопок: в Актобе сгорел автомобиль
Фото: пресс-служба МЧС РК
12 февраля в 18:50 загорелся автомобиль в городе Актобе, сообщает Zakon.kz.
По прибытии службы пожаротушения на место происшествия было установлено загорание автомобиля в ходе буксировки с последующим хлопком газового оборудования, установленного в автомобиле.
"Водитель успел выйти из машины. Загорание потушено сотрудниками службы пожаротушения. Жертв и пострадавших нет". Пресс-служба МЧС РК
Отмечается, что в машине пассажиров не было.
Ранее сообщалось, что два автомобиля вспыхнули на дорогах Алматы и Астаны.
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