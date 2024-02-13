Пожар и газовый хлопок: в Актобе сгорел автомобиль

12 февраля в 18:50 загорелся автомобиль в городе Актобе, сообщает Zakon.kz.

По прибытии службы пожаротушения на место происшествия было установлено загорание автомобиля в ходе буксировки с последующим хлопком газового оборудования, установленного в автомобиле.

"Водитель успел выйти из машины. Загорание потушено сотрудниками службы пожаротушения. Жертв и пострадавших нет". Пресс-служба МЧС РК

Отмечается, что в машине пассажиров не было.

Ранее сообщалось, что два автомобиля вспыхнули на дорогах Алматы и Астаны.