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Законодательство РК

Пожар и газовый хлопок: в Актобе сгорел автомобиль

сгорел автомобиль Фото: пресс-служба МЧС РК
12 февраля в 18:50 загорелся автомобиль в городе Актобе, сообщает Zakon.kz.

По прибытии службы пожаротушения на место происшествия было установлено загорание автомобиля в ходе буксировки с последующим хлопком газового оборудования, установленного в автомобиле.

"Водитель успел выйти из машины. Загорание потушено сотрудниками службы пожаротушения. Жертв и пострадавших нет". Пресс-служба МЧС РК

Отмечается, что в машине пассажиров не было.

Ранее сообщалось, что два автомобиля вспыхнули на дорогах Алматы и Астаны.

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Елена Беляева
Актобе Актюбинская область
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