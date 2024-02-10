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Два автомобиля вспыхнули на дорогах Алматы и Астаны

тушение пожара Фото: пресс-служба ДЧС города Алматы
Два автомобиля загорелись в один день в Алматы и Астане. В обоих случаях жертв и пострадавших нет, сообщает Zakon.kz.

В первом случае 10 февраля в 11:42 пожарные расчеты ДЧС города Алматы были направлены в Ауэзовский район, ул. Яссауи, около д. 12.

"По прибытии в 11:48 (6 мин.) обнаружено горение эвакуатора на шасси "Газель" на площади 5 кв. м, на ликвидацию возгорания были введены стволы с огнетушащими средствами. Пожар локализован через 6 минут с момент прибытия, ликвидирован в 11:59".Пресс-служба ДЧС города Алматы

Отмечается, что огонь в автомобиле распространяется стремительно, полностью уничтожая его за 2-3 минуты.    

В этой связи ДЧС г. Алматы рекомендует обслуживать электрооборудование автомобилей на специализированных СТО, и всегда иметь исправные огнетушители.

тушение пожара

Фото: пресс-служба ДЧС Астаны

В этот же день в 19:45 пожарные подразделения ДЧС г. Астаны выехали по адресу: пр. Кошкарбаева 68.

"По прибытии установлено, что горит двигательный отсек и салон автомобиля марки Volkswagen Passat. В 20:00 пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет".Пресс-служба ДЧС города Астаны

Ранее, 15 января, сообщалось, что в Алматы по улице Саина на проезжей части горел автомобиль.

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