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Законодательство РК

Маскировали под кофе: кокаин из Италии и Польши поставляли почтой в Алматы

Маскировали под кофе: в Алматы перекрыли канал поставки кокаина Фото: пресс-служба МВД РК
В Алматы сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности перекрыли канал поставки кокаина из Италии и Польши в Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в сообщении Министерства внутренних дел за 13 февраля 2024 года, в Алматы в арендованной квартире изъяты пластмассовые капсулы, замаскированные под кофе, внутри которых находился кокаин весом 250 граммов.

Далее в отделении "Казпочты" проведены следственные действия по изъятию посылки, принадлежащей фигуранту, в которой находились пластиковые банки с наркотическими веществами общим весом порядка 1 кг, в том числе 0,5 кг кокаина и свыше 400 граммов экстази.

Это более трех тысяч разовых доз.

Как установлено, задержанный иностранец выполнял функций курьера около трех месяцев, а в Алматы приехал только с целью реализации редких видов наркотиков, отправленных почтой в виде посылки, замаскированные под хозяйственные товары.

"В отношении задержанного ведется досудебное расследование за незаконное приобретение и хранение в особо крупном размере наркотических средств в целях их сбыта. Напомним, что данные преступления наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества. Подозреваемый взят под стражу. Проводятся дальнейшие мероприятия по установлению каналов поставки кокаина в страну".Заместитель начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Бахытжан Амирханов

Также сказано, что иная информация в интересах следствия не разглашается.

В январе 2024 года оперативники ДКНБ по Улытауской области ликвидировали канал поставки в регион наркотиков в особо крупных размерах. Сотрудники ведомства задержали по подозрению в распространении запрещенных веществ четырех жителей Жезказгана и Сатпаева.

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