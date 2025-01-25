В Казахстане раскрыта крупная партия наркотиков, планировавшаяся для распространения в регионах

Подразделением по противодействию наркопреступности Министерства внутренних дел Казахстана во взаимодействии с Главной транспортной прокуратурой ликвидирован канал поставки наркотиков, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что на территории столичного железнодорожного вокзала задержан 24-летний парень, у которого изъят дорожный чемодан с наркотическим средством "мефедрон" общим весом более 8 кг.

Задержанный прибыл из Алматы и намеревался распространить наркотики в Астане путем закладок.

"Установлено, что подозреваемый действовал совместно с 21-летним другом, который ранее покинул поезд в Караганде для выполнения аналогичной задачи. Он также задержан, у него изъято около 600 г синтетики. В результате оперативной комбинации установлен еще один соучастник схемы наркосбыта – 30-летний мужчина", – сообщил заместитель председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД Куандык Альжанов.

Все фигуранты водворены в изолятор временного содержания.

"Ведется работа по установлению других причастных лиц", – заключил Куандык Альжанов.

23 января 2025 года стало известно, что КНБ задержал казахстанца с огромным запасом наркотиков.