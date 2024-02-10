Спецоперация КНБ: крупный канал поставки наркотиков перекрыли в Улытауской области
Фото: пресс-служба КНБ РК
Крупный канал поставки наркотиков в Улытаускую область перекрыл региональный департамент КНБ, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в пресс-службе КНБ 10 февраля, в январе оперативники ДКНБ по Улытауской области ликвидировали канал поставки в регион наркотиков в особо крупных размерах. Сотрудники ведомства задержали по подозрению в распространении запрещенных веществ четырех жителей Жезказгана и Сатпаева.
"При обысках у них изъяли 20 кг марихуаны, 2 кг гашиша, 250 граммов психотропного вещества "альфа-PVP" и 30 так называемых "марок" наркотика ЛСД. Проводится досудебное расследование по ч. 3 ст. 297 УК РК".Пресс-служба КНБ
Суд отправил задержанных под стражу. Прочую информацию по делу пока не разглашают в интересах следствия.
Ранее сообщалось, что в Мангистауской области сотрудники КНБ задержали наркокурьеров-"глотателей".
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