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Законодательство РК

Спецоперация КНБ: крупный канал поставки наркотиков перекрыли в Улытауской области

Крупный канал поставки наркотиков перекрыл КНБ в Улытауской области Фото: пресс-служба КНБ РК
Крупный канал поставки наркотиков в Улытаускую область перекрыл региональный департамент КНБ, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе КНБ 10 февраля, в январе оперативники ДКНБ по Улытауской области ликвидировали канал поставки в регион наркотиков в особо крупных размерах. Сотрудники ведомства задержали по подозрению в распространении запрещенных веществ четырех жителей Жезказгана и Сатпаева.

"При обысках у них изъяли 20 кг марихуаны, 2 кг гашиша, 250 граммов психотропного вещества "альфа-PVP" и 30 так называемых "марок" наркотика ЛСД. Проводится досудебное расследование по ч. 3 ст. 297 УК РК".Пресс-служба КНБ

Суд отправил задержанных под стражу. Прочую информацию по делу пока не разглашают в интересах следствия.

Ранее сообщалось, что в Мангистауской области сотрудники КНБ задержали наркокурьеров-"глотателей".

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Никита Дробны
Улытауская область КНБ
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