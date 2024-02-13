Массовое ДТП с участием нескольких автобусов произошло в Алматы

В Алматы сегодня, 13 февраля 2024 года, на пр. Райымбека произошло массовое ДТП с участием, как минимум, трех автобусов и легкового автомобиля, сообщает с места происшествия корреспондент Zakon.kz.

Один из пассажиров рассказал подробности аварии.

"Три автобуса ехали в ряд. Видимо, первый автобус резко затормозил, второй влетел в него, а водитель третьего, который ехал позади всех, видимо, пытался повернуть, уйти от столкновения. Но он все равно зацепил автобус и другую машину", – поделился наш собеседник.

Фото: Zakon.kz

По его словам, есть несколько пострадавших – кто-то из пассажиров получил перелом ноги.

На место аварии уже прибыли полицейские и медики. По предварительной информации, пострадало не менее 10 человек. Всех развезли по больницам для оказания медпомощи. Жертв нет.

Фото: Zakon.kz

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу Департамента полиции Алматы.

Фото: Zakon.kz

Обновлено в 9:57

"13 февраля около 9:00 водитель автобуса 54-го маршрута, следуя по пр. Райымбека в восточном направлении, допустил столкновение с ехавшим впереди автобусом 133-го маршрута, а также автомашиной марки Nexia... 133-й автобус по инерции столкнулся с автобусом 88-го маршрута, что следовал попутно. Пострадавшим оказана медицинская помощь". Пресс-служба ДП Алматы

В ведомстве отметили, что три автобуса, участвовавшие в ДТП, принадлежат частным перевозчикам.

"Факт ДТП расследуется сотрудниками Управления полиции Медеуского района. Другие обстоятельства устанавливаются", – добавили в пресс-службе ДП Алматы.

Ранее сообщалось, что в Актобе сгорел автомобиль. Водитель успел выйти из машины, жертв и пострадавших нет.