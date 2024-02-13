Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Массовое ДТП с участием нескольких автобусов произошло в Алматы

Массовое ДТП с автобусами Фото: Zakon.kz
В Алматы сегодня, 13 февраля 2024 года, на пр. Райымбека произошло массовое ДТП с участием, как минимум, трех автобусов и легкового автомобиля, сообщает с места происшествия корреспондент Zakon.kz.

Один из пассажиров рассказал подробности аварии.

"Три автобуса ехали в ряд. Видимо, первый автобус резко затормозил, второй влетел в него, а водитель третьего, который ехал позади всех, видимо, пытался повернуть, уйти от столкновения. Но он все равно зацепил автобус и другую машину", – поделился наш собеседник.

Массовое ДТП с автобусами

Фото: Zakon.kz

По его словам, есть несколько пострадавших – кто-то из пассажиров получил перелом ноги.

На место аварии уже прибыли полицейские и медики. По предварительной информации, пострадало не менее 10 человек. Всех развезли по больницам для оказания медпомощи. Жертв нет.

Массовое ДТП с автобусами

Фото: Zakon.kz

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу Департамента полиции Алматы.

Массовое ДТП с автобусами

Фото: Zakon.kz

Обновлено в 9:57

"13 февраля около 9:00 водитель автобуса 54-го маршрута, следуя по пр. Райымбека в восточном направлении, допустил столкновение с ехавшим впереди автобусом 133-го маршрута, а также автомашиной марки Nexia... 133-й автобус по инерции столкнулся с автобусом 88-го маршрута, что следовал попутно. Пострадавшим оказана медицинская помощь".Пресс-служба ДП Алматы

В ведомстве отметили, что три автобуса, участвовавшие в ДТП, принадлежат частным перевозчикам.

"Факт ДТП расследуется сотрудниками Управления полиции Медеуского района. Другие обстоятельства устанавливаются", – добавили в пресс-службе ДП Алматы.

Ранее сообщалось, что в Актобе сгорел автомобиль. Водитель успел выйти из машины, жертв и пострадавших нет.

Читайте также

Массовое ДТП в Алматы, пострадали 17 человек
Массовое ДТП в Алматы: пострадали 17 человек
В Карагандинской области задержали 13-летнего автора рассылок о терроре
В Карагандинской области задержали 13-летнего автора рассылок о терроре
В коррекционном центре Павлодара педагог избил ребенка с инвалидностью
В коррекционном центре Павлодара педагог избил ребенка
Динара Халдарова, Есторе Накупбеков
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ожидать ли в Казахстане сильных землетрясений в 2024 году
Ожидать ли в Казахстане сильных землетрясений в 2024 году
Роза Рымбаева стала жертвой мошенника
Роза Рымбаева стала жертвой мошенника
Могло ли бурение скважины в Китае вызвать сильное землетрясение в Алматы
Могло ли бурение скважины в Китае вызвать сильное землетрясение в Алматы
Максим Галкин впервые за долгое время опубликовал семейное видео
Максим Галкин впервые за долгое время опубликовал семейное видео
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: