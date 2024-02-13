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В коррекционном центре Павлодара педагог избил ребенка

В коррекционном центре Павлодара педагог избил ребенка с инвалидностью Фото: pxhere
Вопиющий случай произошел в коррекционном центре Павлодара. Педагог применила силу в отношении ребенка. В центре обозначили причину такого поведения сотрудника. Как оказалось, все перевели на эмоциональное потрясение, сообщает Zakon.kz.

Об инциденте стало известно из социальных сетей. Стоит отметить, что ребенок посещает центр ежедневно на платной основе.

Когда родители у ребенка заметили синяки на руках, то сразу же обратились в центр и просмотрели видеозаписи: на них педагог применяла физическую силу.

"Этого педагога уволили, но мы хотим, чтобы она ответила за свои действия и посадили ее. Заявление в полицию уже написано", – рассказала автор обращения.

В детском центре прокомментировали ситуацию. По их словам, случилось непредвиденное.

"Сотрудник нашего детского центра из-за собственного эмоционального потрясения не провел занятия должным образом и даже допустил рукоприкладство по отношению к ребенку. Этот инцидент вызвал серьезное беспокойство и тревогу в нашей организации, поскольку безопасность и благополучие детей всегда являются нашим главным приоритетом", – уточнили в учреждении.

Также добавили, что приняты меры. Сотрудник уже уволен по статье, кроме того, в аналогичные центры направлены письма о внесении этого сотрудника в черный список.

Пресс-служба полиции Павлодарской области тоже дала комментарий.

"Полицией в отношении работника воспитательного учреждения начато досудебное расследование. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование взято на особый контроль руководства департамента полиции Павлодарской области".Пресс-служба ДП Павлодарской области

В начале 2024 года сообщалось, что малыши толпой избили мальчика в детсаду Атырау.

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