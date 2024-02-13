В коррекционном центре Павлодара педагог избил ребенка
Об инциденте стало известно из социальных сетей. Стоит отметить, что ребенок посещает центр ежедневно на платной основе.
Когда родители у ребенка заметили синяки на руках, то сразу же обратились в центр и просмотрели видеозаписи: на них педагог применяла физическую силу.
"Этого педагога уволили, но мы хотим, чтобы она ответила за свои действия и посадили ее. Заявление в полицию уже написано", – рассказала автор обращения.
В детском центре прокомментировали ситуацию. По их словам, случилось непредвиденное.
"Сотрудник нашего детского центра из-за собственного эмоционального потрясения не провел занятия должным образом и даже допустил рукоприкладство по отношению к ребенку. Этот инцидент вызвал серьезное беспокойство и тревогу в нашей организации, поскольку безопасность и благополучие детей всегда являются нашим главным приоритетом", – уточнили в учреждении.
Также добавили, что приняты меры. Сотрудник уже уволен по статье, кроме того, в аналогичные центры направлены письма о внесении этого сотрудника в черный список.
Пресс-служба полиции Павлодарской области тоже дала комментарий.
"Полицией в отношении работника воспитательного учреждения начато досудебное расследование. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование взято на особый контроль руководства департамента полиции Павлодарской области".Пресс-служба ДП Павлодарской области
В начале 2024 года сообщалось, что малыши толпой избили мальчика в детсаду Атырау.