Происшествия

Арестован работник коррекционного центра в Алматы

мужчина, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2026 09:08 Фото: пресс-служба ДП Алматы
В Алматы арестовали работника коррекционного центра, сотрудников которого ранее обвинили в издевательствах над особенными детьми, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 4 марта 2026 года, заявили в пресс-службе Департамента полиции (ДП) южной столицы:

"Управлением полиции Алмалинского района Алматы по факту противоправных действий со стороны работника одного из коррекционных центров возбуждено уголовное дело... Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания".

В настоящее время, как отметили в полиции, осуществляется комплекс следственных действий, направленных на всестороннее и объективное установление всех обстоятельств произошедшего:

  • изучаются записи с камер видеонаблюдения,
  • проводятся допросы свидетелей и иных лиц, причастных к делу.

Подчеркивается, что ход расследования находится на особом контроле руководства ДП Алматы. По итогам расследования действиям подозреваемого будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством РК.

Ранее в Сети распространилось обращение родителей, которые пожаловались на работу коррекционного центра в Алматы. По их словам, дети систематически подвергаются насилию со стороны сотрудников, в частности, тренера. В качестве доказательства они выложили видео. На кадрах видно, как молодой человек грубо обращается с маленьким ребенком. Подробнее об этом – здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
В коррекционном центре Павлодара педагог избил ребенка
10:10, 13 февраля 2024
В коррекционном центре Павлодара педагог избил ребенка
Издевательства над детьми в коррекционном центре Костаная попали на видео
00:41, 01 июля 2025
Издевательства над детьми в коррекционном центре Костаная попали на видео
Били палкой: сотрудников коррекционного центра обвиняют в издевательствах над особенными детьми в Алматы
15:32, 03 марта 2026
Били палкой: сотрудников коррекционного центра обвиняют в издевательствах над особенными детьми в Алматы
