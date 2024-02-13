Пожилой мужчина погиб из-за неисправности печи в Алматы
Фото: пресс-служба МЧС РК
13 февраля пресс-служба МЧС РК заявила о том, что, по предварительным данным, из-за отравления угарным газом погиб алматинец, сообщает Zakon.kz.
Как уточняется, в 19:50 в Медеуском районе мкр. Коктобе 2, ул. Монтажник 25, предварительно, из-за неисправности печи на твердом топливе получил отравление угарным газом и скончался владелец 1960 г.р.
Фото: пресс-служба МЧС РК
"На место происшествия выезжало 2 сотрудника личного состава и 1 единица техники", – говорится в сообщении.
Во избежание отравления угарным газом, ДЧС г. Алматы напоминает о необходимости выполнения следующих элементарных правил:
- очищайте от сажи дымовые трубы, дымоходы отопительных печей в течение отопительного сезона;
- проверяйте тягу и герметичность дымохода и не перекрывайте печной дымоход на ночь;
- не допускайте сушку дров, белья и других горючих вещей на печах, дымоходах и других обогревательных приборах;
- соблюдайте правила безопасного пользования автономным отоплением и газовыми приборами.
- Ранее спасатели предупредили алматинцев об опасности отравления угарным газом.
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