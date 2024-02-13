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Законодательство РК

Пожилой мужчина погиб из-за неисправности печи в Алматы

отравление газом Фото: пресс-служба МЧС РК
13 февраля пресс-служба МЧС РК заявила о том, что, по предварительным данным, из-за отравления угарным газом погиб алматинец, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, в 19:50 в Медеуском районе мкр. Коктобе 2, ул. Монтажник 25, предварительно, из-за неисправности печи на твердом топливе получил отравление угарным газом и скончался владелец 1960 г.р.

отравление газом

Фото: пресс-служба МЧС РК

"На место происшествия выезжало 2 сотрудника личного состава и 1 единица техники", – говорится в сообщении.

Во избежание отравления угарным газом, ДЧС г. Алматы напоминает о необходимости выполнения следующих элементарных правил:

  • очищайте от сажи дымовые трубы, дымоходы отопительных печей в течение отопительного сезона;
  • проверяйте тягу и герметичность дымохода и не перекрывайте печной дымоход на ночь;
  • не допускайте сушку дров, белья и других горючих вещей на печах, дымоходах и других обогревательных приборах;
  • соблюдайте правила безопасного пользования автономным отоплением и газовыми приборами.
  • Ранее спасатели предупредили алматинцев об опасности отравления угарным газом.

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