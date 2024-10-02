Жительница Павлодарской области погибла из-за неисправной печи

Трагедия произошла в селе Черноярка Павлодарской области. 34-летняя женщина отравилась угарным газом в собственном доме. Прибывшие на место врачи констатировали смерть, сообщает Zakon.kz.

По информации Astana TV, в доме также находился муж погибшей. Он сейчас в реанимации, в коме. Его состояние медики оценивают как тяжелое. По словам спасателей, причина несчастного случая – в неисправности печного отопления.

"На месте происшествия бригада скорой помощи констатировала смерть женщины 1990 года рождения. А также с места госпитализирован в медицинское учреждение мужчина 1965 года рождения с диагнозом – отравление угарным газом. Причиной отравления угарным газом послужила неисправность отопительной печи, наличие трещин в конструкции печи", – рассказал инженер Управления государственного пожарного контроля ДЧС Павлодарской области

Ранее сообщалось, что пожарные инспекторы проверяют дома с печным отоплением в Алматы .

