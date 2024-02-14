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Законодательство РК

В административном здании во время пожара едва не погиб житель Петропавловска

пожар Фото: скриншот видео
В 22:37 в Петропавловске по ул. Г. Мусрепова в цокольном этаже 3-х этажного административного здания произошел пожар, в результате которого пострадал мужчина, сообщает Zakon.kz.

По предварительным оценкам спасателей, огонь распространился на площади 60 кв. м.

"На место незамедлительно выехали 23 человека личного состава и 7 единиц техники. Пожар ликвидирован в 23:29".Пресс-служба МЧС РК

Как уточняется, силами ДЧС спасен и с признаками отравления продуктами горения госпитализирован в больницу 38-летний мужчина.


Ранее сообщалось, что иностранцы пострадали во время пожара в шиномонтажной в Актау.

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Елена Беляева
Петропавловск Северо-Казахстанская область Пожар
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