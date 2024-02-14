В административном здании во время пожара едва не погиб житель Петропавловска

Фото: скриншот видео

В 22:37 в Петропавловске по ул. Г. Мусрепова в цокольном этаже 3-х этажного административного здания произошел пожар, в результате которого пострадал мужчина, сообщает Zakon.kz.

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