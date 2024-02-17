Двух человек госпитализировали после пожара в жилом доме в Петропавловске

В 2-х этажном жилом доме Петропавловска на 2-ом этаже произошел пожар на предварительной площади 70 кв.м, сообщает Zakon.kz.

Вызов о пожаре поступил в 12:11. Пожар локализован в 12:57, ликвидирован в 13:11.

"Силами ДЧС спасены и госпитализированы 2 человека. Посредством автолестницы эвакуированы 3 человека", - сообщили в МЧС.

Задействованы силы и средства ДЧС в количестве 21 человек личного состава и 8 единиц техники.

17 февраля в 10:40 пожарные выехали по повышенному рангу на склад барахолки в Алматы. Дым от огня было видно за несколько километров. Пожарные работают осторожно – на складе имеются взрывоопасные предметы: газовые баллоны, аэрозольные газовые баллончики, лакокрасочные изделия.

В 12:28 силы департамента по ЧС Алматы сумели локализовать пожар на складе. Площадь пожара огня определить все еще не удалось – мешает густое задымление объекта.

Также пожар произошел в Астане: там горел мебельный цех на предварительной площади 60 кв.м.