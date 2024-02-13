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Законодательство РК

Иностранцы пострадали во время пожара в шиномонтажной в Актау

пожар в шиномонтажке Фото: пресс-служба МЧС РК
13 февраля в 21:40 Актау, мкр. 28А, в шиномонтажной произошел пожар, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба МЧС РК, загорелись автомобильные шины на площади 42 кв. м.

"Незамедлительно выехали 12 человек л/с и 3 единицы техники ДЧС. Пожар ликвидирован в 22:04. Пожарные вынесли 2 газовых баллона объем 40 л".Пресс-служба МЧС РК

Отмечается, что до прибытия пожарных с термическими ожогами доставлены и госпитализированы в больницу граждане Республики Узбекистан, состояние тяжелое.

Причина пожара устанавливается.

Ранее сообщалось, что два автомобиля вспыхнули на дорогах Алматы и Астаны.

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