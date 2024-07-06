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В Алматы потушили пожар в банном комплексе "Теремок"

В Алматы пожар в банном комплексе &quot;Теремок&quot; потушили, фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2024 21:27 Фото: pixabay
Спасатели потушили 6 июля пожар в банном комплексе "Теремок", сообщает Zakon.kz.
"Силами МЧС пожар полностью ликвидирован за 38 минут с момента поступления вызова на площади 150 кв. м. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", – говорится в сообщении.

МЧС призвал граждан соблюдать правила пожарной безопасности. 

Ранее сообщалось, что огнеборцы города Алматы тушат пожар в отдельно стоящем двухэтажном банном комплексе "Теремок". 

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