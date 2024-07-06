В Алматы потушили пожар в банном комплексе "Теремок"
Фото: pixabay
Спасатели потушили 6 июля пожар в банном комплексе "Теремок", сообщает Zakon.kz.
"Силами МЧС пожар полностью ликвидирован за 38 минут с момента поступления вызова на площади 150 кв. м. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", – говорится в сообщении.
МЧС призвал граждан соблюдать правила пожарной безопасности.
Ранее сообщалось, что огнеборцы города Алматы тушат пожар в отдельно стоящем двухэтажном банном комплексе "Теремок".
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript