Два человека пострадали во время взрыва газа в магазине Темиртау

Фото: пресс-служба МЧС РК

В 08:06 поступило сообщение о взрыве газа в Темиртау по ул. Ватутина в двухэтажном здании магазина. Спасатели извлекли из-под завала женщину, мужчину все еще ищут, сообщает Zakon.kz.

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