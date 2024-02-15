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Законодательство РК

Два человека пострадали во время взрыва газа в магазине Темиртау

взрыв газа в магазине Фото: пресс-служба МЧС РК
В 08:06 поступило сообщение о взрыве газа в Темиртау по ул. Ватутина в двухэтажном здании магазина. Спасатели извлекли из-под завала женщину, мужчину все еще ищут, сообщает Zakon.kz.

Прибыв на место, спасатели обнаружили обрушение здания магазина и возгорание.

"В ходе обследования и разведки предварительно обнаружено место нахождения пострадавших. Приступили к разбору завалов. Задействованы силы ДЧС 17 л/с и 5 единиц техники, к месту следуют силы ДЧС 23 л/с и 5 техники. В 08:44 из-под завала извлечена женщина (состояние уточняется), с ее слов, под завалом находится мужчина, разбор завалов продолжается".Пресс-служба МЧС РК

Ранее сообщалось, что в Ленгере Толебийского района Туркестанской области в одном из магазинов произошел взрыв газа, в результате пострадали два человека.

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