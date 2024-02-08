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Взрыв газа произошел в магазине в Ленгере, два человека пострадали

Взрыв газа произошел в магазине в Ленгере, два человека пострадали Фото: Zakon.kz
В Ленгере Толебийского района Туркестанской области в одном из магазинов произошел взрыв газа, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Оtyrar.kz, пострадали два человека, их доставили в больницу с ожогами.


"По некоторым данным магазин был построен на газопроводе. Владельцам не раз выписывали предписания об опасности данного строения", – пишет телеканал.

Ранее 30 января 2024 года в 00:07 в поселке Ботакара Бухар-Жырауского района Карагандинской области в двухэтажном 12-квартирном доме произошел взрыв баллонного газа в квартире на втором этаже. В результате взрыва полностью обрушилась кровля над квартирой, стены и перекрытия, в том числе и квартиры на первом этаже. Частично были повреждены и другие квартиры. В результате ЧП два человека погибли и пятеро пострадали, среди пострадавших – трое детей.

Диана Абдуллаева
Ленгер Туркестанская область
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