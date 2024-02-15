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Спасатели помогли иностранцам, застрявшим на трассе в ВКО

помощь спасателей Фото: скриншот видео
Спасательные операции продолжаются на дорогах в Восточном Казахстане. На республиканской трассе Усть-Каменогорск – Шемонаиха – граница Российской Федерации в условиях метели и снежных заносов оказалось несколько автомобилей, в том числе и машины иностранцев, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДЧС региона, на на высокопроходимой технике спасатели доставили 10 человек, в том числе 4 женщины из Монголии, в город Шемонаиха.

"В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение. Спасатели просят не выезжать в дальнюю дорогую". Пресс-служба ДЧС ВКО


Ранее сообщалось, что колонну из более чем 500 автомобилей сопроводила полиция по трассе в Абайской области.

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Елена Беляева
МЧС РК Восточно-Казахстанская область
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