Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Мужчина напал на детей в подъезде в одном из ЖК Астаны

Мужчина напал на детей в подъезде в одном из ЖК Астаны Фото: pixabay
Нападение мужчины на троих детей в одном из жилых комплексов Астаны попало на видео, сообщает Zakon.kz.

В Казнете распространяется видео, на котором видно, как мужчина одного ребенка ударил по лицу, второго пнул, а третьего душил.

Отмечается, что инцидент произошел в ЖК "Эдем палас 2". 

Редакция Zakon.kz запросила комментарий у ДП Астаны.

Ранее сообщалось, что жестокое обращение воспитателя с ребенком в детсаду попало на видео в Атырау.

Читайте также

Жуткая авария на трассе в Атырауской области: два человека погибли в горящем авто
Жуткая авария на трассе в Атырауской области: два человека погибли в горящем авто
Автобус провалился под землю: комиссия решит будут ли продолжены поиски
Автобус провалился под землю: комиссия решит, будут ли продолжены поиски
Массовое ДТП произошло на трассе в Акмолинской области: пять человек пострадали
Массовое ДТП произошло на трассе в Акмолинской области: пять человек пострадали
Айсулу Омарова
Астана
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Кому звезды подарят шанс изменить все в этом году
Кому звезды подарят шанс изменить все в этом году
Землетрясение магнитудой 5.3 зафиксировали казахстанские сейсмологи
Максим Галкин удивил поклонников изменениями во внешности
Максим Галкин удивил поклонников изменениями во внешности
В Казахстане хотят изменить порядок упдлаты отчислений и взносов на ОСМС
В Казахстане изменят порядок уплаты отчислений и взносов на ОСМС
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: