Мужчина напал на детей в подъезде в одном из ЖК Астаны

Нападение мужчины на троих детей в одном из жилых комплексов Астаны попало на видео, сообщает Zakon.kz.

В Казнете распространяется видео, на котором видно, как мужчина одного ребенка ударил по лицу, второго пнул, а третьего душил.

Отмечается, что инцидент произошел в ЖК "Эдем палас 2".

Редакция Zakon.kz запросила комментарий у ДП Астаны.

Ранее сообщалось, что жестокое обращение воспитателя с ребенком в детсаду попало на видео в Атырау.