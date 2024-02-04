Мужчина напал на детей в подъезде в одном из ЖК Астаны
Фото: pixabay
Нападение мужчины на троих детей в одном из жилых комплексов Астаны попало на видео, сообщает Zakon.kz.
В Казнете распространяется видео, на котором видно, как мужчина одного ребенка ударил по лицу, второго пнул, а третьего душил.
Отмечается, что инцидент произошел в ЖК "Эдем палас 2".
Редакция Zakon.kz запросила комментарий у ДП Астаны.
Ранее сообщалось, что жестокое обращение воспитателя с ребенком в детсаду попало на видео в Атырау.
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