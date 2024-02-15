За публикацию материалов деструктивного характера наказали кызылординца
Фото: polisia.kz
Жителя Кызылорды задержали за публикацию материалов деструктивного характера, передает Zakon.kz.
Как рассказали в пресс-службе ДП региона, cотрудниками Управления по противодействию экстремизму региона задержан 62-летний мужчина. Он публиковал материалы деструктивного характера в социальных сетях.
Фото: polisia.kz
В его отношении проведено досудебное расследование, уголовное дело направлено в суд. Подсудимый признан виновным. Мужчине назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на два года. Он взят на пробационный контроль. Приговор вступил в законную силу.
Ранее сообщали, что носить никабы и короткие штаны в общественных местах могут запретить в Казахстане.
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