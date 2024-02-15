За публикацию материалов деструктивного характера наказали кызылординца

Жителя Кызылорды задержали за публикацию материалов деструктивного характера, передает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДП региона, cотрудниками Управления по противодействию экстремизму региона задержан 62-летний мужчина. Он публиковал материалы деструктивного характера в социальных сетях.

Фото: polisia.kz

В его отношении проведено досудебное расследование, уголовное дело направлено в суд. Подсудимый признан виновным. Мужчине назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на два года. Он взят на пробационный контроль. Приговор вступил в законную силу.

Ранее сообщали, что носить никабы и короткие штаны в общественных местах могут запретить в Казахстане.