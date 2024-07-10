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Законодательство РК

Задержан иностранец, подозреваемый в распространении экстремистских материалов

задержан в Туркестанской области подозреваемый в экстремизме, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2024 20:37 Фото: МВД РК
В Туркестанской области 10 июля оперативники задержали иностранца, подозреваемого в распространении материалов экстремистского характера, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе МВД РК, сотрудниками Управления по противодействию экстремизму Департамента полиции Туркестанской области задержан гражданин ближнего зарубежья. Взять подозреваемого удалось во время оперативно-розыскных мероприятий.

"Приверженец радикальных религиозных идей распространял запрещенные материалы среди граждан Казахстана. В том числе через социальные сети видеоролики проповедников международных террористических организаций и материалы, пропагандирующие идеологию терроризма", – отмечается в сообщении ведомства.

При обыске у подозреваемого изъяты два сотовых телефона, где обнаружены доказательства в причастности.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

"По данному факту проводятся следственно-оперативные мероприятия. Назначены соответствующие экспертизы. Ведется расследование".МВД РК


В Казахстане проводится большая работа по превенции терроризма и экстремизма. Какие шаги предпринимаются в стране для предотвращения радикализации и насильственного экстремизма среди населения, Zakon.kz рассказал председатель РОО "Контртеррористический комитет", полковник запаса КНБ РК Аманжол Уразбаев.

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