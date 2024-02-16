Дым в столичном ТРЦ "Хан Шатыр" обеспокоил астанчан
Фото: primeminister.kz
15 февраля в 23:35 пожарные подразделения ДЧС г. Астаны выехали по повышенному рангу вызова по адресу пр. Туран 37, ТРЦ "Хан Шатыр", сообщает Zakon.kz.
Буквально через 5 минут пожарные приступили к разведке здания.
"По итогу разведки факт горения не подтвердился, с верхней части здания торгово-развлекательного центра на уровне Пика происходило парение". Пресс-служба ДЧС города Астаны
Отметим, что 23 декабря в ТРЦ "Хан Шатыр" уже был пожар. Посетителей и работников торгового центра тогда эвакуировали.
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