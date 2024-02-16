Дым в столичном ТРЦ "Хан Шатыр" обеспокоил астанчан

Фото: primeminister.kz

15 февраля в 23:35 пожарные подразделения ДЧС г. Астаны выехали по повышенному рангу вызова по адресу пр. Туран 37, ТРЦ "Хан Шатыр", сообщает Zakon.kz.

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