Новостройка загорелась недалеко от "Хан Шатыра" в Астане

Фото: пресс-служба МЧС РК

В соцсети распространилось видео пожара. Автор ролика утверждает, что дым "затуманил небо и многие водители подумали, что горит торгово-развлекательный центр "Хан Шатыр". Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу ДЧС столицы.

Как выяснилось, дым шел от новостройки в районе Нура по проспекту Туран. "По прибытии установлено, что на третьем этаже строящегося здания происходило горение строительных материалов на площади 10 кв. м. Возгорание было ликвидировано до прибытия пожарных подразделений". Пресс служба ДЧС г. Астана Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от АСТАНА, СЕРДЦЕ СЕВЕРА 🇰🇿 (@pro_astanu) Ранее сообщалось, что крупный пожар вспыхнул в двухэтажном здании кондитерского цеха в Павлодаре.

