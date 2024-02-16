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В Астане четверо парней насильно украли девушку: в городе объявили план "Перехват"

В Астане четверо парней насильно украли девушку, в городе объявили план "Перехват" Фото: polisia.kz
В Астане 20-летнюю девушку насильно посадили в автомобиль Daewoo Nexia и увезли в неизвестном направлении. Оказалось, что один из похитителей – бывший парень девушки, сообщает Zakon.kz.

По информации полиции, звонившая на пульт "102" сообщила, что, возвращаясь с работы в вечернее время, к ним с родственницей во дворе жилого дома подъехал автомобиль.

"Из машины вышли четверо парней и насильно посадили девушку в салон. Один из похитителей, которого заявительница узнала, оказался их односельчанином. Ранее пара состояла в отношениях. Для розыска автомобиля и похищенной девушки в городе был введен план "Перехват", – говорится в сообщении.

По горячим следам полицейские отследили и остановили автомобиль, в котором находились подозреваемые с девушкой.

"Парни планировали отвезти ее в Туркестанскую область, но из-за неблагоприятных погодных условий не смогли выехать за пределы города. В настоящее время по факту незаконного лишения человека свободы проводится досудебное расследование. По данному правонарушению предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет либо лишение свободы на тот же срок", – подчеркивается в информации.

Ранее сообщалось, что в Казахстане за три года 200 раз незаконно похищали девушек, чтобы на них жениться. 

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