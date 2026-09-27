После ссоры с парнем девушка выпрыгнула из машины: полиция начала проверку
Фото: pexels
Полиция привлекла к административной ответственности девушку за то, что она вышла из движущегося автомобиля, сообщает Zakon.kz.
Инцидент произошел 27 сентября 2026 года в Кокшетау. Информация об этом появилась в социальных сетях. По предварительным данным, во время движения автомобиля марки Volkswagen между водителем и девушкой произошел словесный конфликт. Девушка на ходу вышла из автомобиля, в результате чего получила телесные повреждения.
"Данный факт зарегистрирован в Управлении полиции города Кокшетау. За нарушение правил дорожного движения девушка привлечена к административной ответственности", – сообщили в Управлении полиции Кокшетау.
Сейчас полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
В Экибастузе правоохранители задержали двоих молодых водителей, устраивавших опасные трюки на дороге ради контента для социальных сетей.
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