Актюбинка четыре года пытается снять с себя статус умершей

Актюбинка Екатерина Иванцова с 2014 года числится умершей. О своем статусе женщина даже не догадывалась: работала, платила налоги и брала кредиты, сообщает Zakon.kz.

О том, что она числится в мертвых, Екатерина Иванцова узнала в 2020 году, когда ей позвонили из ЕНПФ, пишет "Диапазон".

"В 2020 году мне позвонили из пенсионного фонда на домашний телефон и спросили, жила ли я по этому адресу. Я не поняла, почему обо мне говорят в прошедшем времени, и сказала, что и сейчас по этому адресу проживаю. Сотрудница фонда растерялась, сказала, что мне нужно срочно обратиться в ЦОН, потому что в их базе я с 2014 года числюсь как умершая".

Екатерина Иванцова в шоковом состоянии отправилась в ЦОН навести порядок в документах. На месте узнала, что не единственная, оказавшаяся в такой ситуации. Перед ней была очередь из четырех человек, которые носили аналогичный статус. Однако женщину ждало еще большее потрясение, ведь сотрудники ЦОНа попросили Екатерину доказать, что она живая и привести подтверждения свидетелей.

"В качестве свидетелей я привела свою сестру и зятя. Они написали заявления, доказывая, что я это я. Заявление отправили в Алматы, и через три месяца меня убрали из статуса мертвых. Тогда я не стала никуда жаловаться и обращаться, мне было не до этого. С тех пор прошло четыре года. Сейчас я уже на пенсии. Недавно хотела вылечить зубы через ЦОН, обратилась к ним, там мне дали выписку и сказали открыть счет в Народном банке. В банке я узнаю, что мой ИИН не числится в налоговой. Пошла в налоговую, там мне говорят, что у меня с 2014 года статус "летальный исход".

Касательно инцидента в РП ЗАГС ответили, что не понимают, как такое могло случиться.

"По поводу Иванцовой мы не можем ответить, потому что в системе РП ЗАГС актовая запись о смерти отсутствует. Есть ГБДФЛ (государственная база данных физических лиц), в ней интегрированные информационные системы других ведомств, поэтому на каком этапе это случилось, мы ответить не можем, но у нас актовая запись о смерти отсутствует", – сказали в РП ЗАГС.

Издание пишет, что у госорганов, занимающихся обслуживанием граждан, ведением их актовых записей и доходов, нет четкого плана, как оперативно решать данный вопрос. По какой причине живой человек стал числиться в базе как мертвый, тоже непонятно.

59-летний Олег Ким из Тараза случайно узнал, что уже 19 лет числится мертвым. Теперь он пытается доказать, что он жив и через три года пойдет на пенсию.