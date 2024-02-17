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Кража тележки напитков попала на видео в Акмолинской области

Кража тележки напитков попала на видео в Акмолинской области Фото: pixabay
Мужчина предстанет перед судом за кражу 60 бутылок напитков, сообщает Zakon.kz.

В ДП Акмолинской области рассказали, что 14 февраля в отдел полиции Косшы обратились представители торгового дома, в котором украдены 60 бутылок напитков. По факту кражи полицейские начали досудебное производство. Прибывшие на место происшествия стражи порядка опросили работников, просмотрели камеры видеонаблюдения. В ходе оперативно-розыскных мероприятий в тот же день установлена личность злоумышленника. Им оказался 40-летний житель Жамбылской области.


"Мужчина, убедившись, что за ним никто не наблюдает, набрал полную тележку напитков и оставил ее при выходе. Позже в другую корзину набрал продукты, оплатил за них на кассе. Подойдя к выходу, он захватил тележку с напитками и покинул магазин. Вещественные доказательства изъяты", – поделились в ведомстве. 

Полиция напоминает, если в отношении вас совершены противоправные действия, следует незамедлительно звонить на "102" и помощь придет вовремя. Чем быстрее вы обратитесь в полицию, тем больше шансов раскрыть преступление по "горячим следам" и вернуть похищенное имущество.

Жителя Кокшетау задержали по подозрению в дерзком ограблении магазина. Мужчина вынес из торговой точки товар на полмиллиона тенге, но не учел, что все это время его снимала камера видеонаблюдения.

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