Кража тележки напитков попала на видео в Акмолинской области

Мужчина предстанет перед судом за кражу 60 бутылок напитков, сообщает Zakon.kz.

В ДП Акмолинской области рассказали, что 14 февраля в отдел полиции Косшы обратились представители торгового дома, в котором украдены 60 бутылок напитков. По факту кражи полицейские начали досудебное производство. Прибывшие на место происшествия стражи порядка опросили работников, просмотрели камеры видеонаблюдения. В ходе оперативно-розыскных мероприятий в тот же день установлена личность злоумышленника. Им оказался 40-летний житель Жамбылской области.





"Мужчина, убедившись, что за ним никто не наблюдает, набрал полную тележку напитков и оставил ее при выходе. Позже в другую корзину набрал продукты, оплатил за них на кассе. Подойдя к выходу, он захватил тележку с напитками и покинул магазин. Вещественные доказательства изъяты", – поделились в ведомстве.

Полиция напоминает, если в отношении вас совершены противоправные действия, следует незамедлительно звонить на "102" и помощь придет вовремя. Чем быстрее вы обратитесь в полицию, тем больше шансов раскрыть преступление по "горячим следам" и вернуть похищенное имущество.

Жителя Кокшетау задержали по подозрению в дерзком ограблении магазина. Мужчина вынес из торговой точки товар на полмиллиона тенге, но не учел, что все это время его снимала камера видеонаблюдения.

