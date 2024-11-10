Вновь открыто движение на крупных трассах страны, которые были закрыты из-за непогоды

С утра 10 ноября 2024 года открыто движение на большинстве участков трасс, где ранее были ограничения проезда из-за непогоды, сообщает Zakon.kz.

Список открытых трасс опубликовала пресс-служба "КазАвтоЖол".

В Акмолинской области открыто движение:

с 07:00 на участке дороги "Астана-Ерейментау-Шидерты" 16-200 километры (от Астаны до границы Павлодарской области);

с 08:00 на участке дороги "Астана-Петропавлск" 18-232 километры (участок Астана – Щучинск);

"Жаксы-Есиль-Бузулук" 72-82 километры, участок Аксай – Бузулук;

"Жезказган-Петропавловск" 377-536 километры, участок границы Костанайской области – поселка Бузулук;

"Жезказган-Петропавловск" 536-595 километры, поселок Бузулук – граница СКО;

"Кокшетау-Рузаевка" 40-61 километры, участок село Еленовка – граница СКО;

"Екатеринбург-Алматы" 856-915 километры, от границы СКО до поселка Жаксы.

В Павлодарской области открыто движение:

на участке автодороги "Астана-Ерейментау-Шидерты" 16-200 километры (от границы Павлодарской области до поселка Шидерти).

В Костанайской области открыто движение:

с 08:00 на участке дороги "Костанай-Аулиеколь-Сурган" 7-232 километры (от Тобыла до границы Акмолинской области);

на участке дороги "Костанай-Аулиеколь-Сурган" 232-260 километры (от границы Костанайской области до поселка Сурган);

граница РФ (на Екатеринбург) – Алматы" 555-729 километры (от Тобыл до границы Северо-Казахстанской области);

"Жезказган-Петропавловск" 252-377 километры (от границы области Улытау до границы Акмолинской области).

В Северо-Казахстанской области открыто движение:

"Кокшетау – Рузаевка" 61-196 километры (от границы Акмолинской области до села Рузаевка );

"Подъезд к мемориальному комплексу Карасай батыра" 0-24 (в границы Северо-Казахстанской области);

"Жезказган-Петропавловск" 595-706 километры (от границы Акмолинской области до села Новоишимское);

"Екатеринбург – Алматы" 729-856 километры (от границы Акмолинской области до границы Костанайской области).

В Улытауской области с 9 утра открыто движение на участке "Жезказган-Петропавловск" 132-252 километры (от границы Улытау до границы Костанайской области).

Ранее сообщалось, что из-за неблагоприятных погодных условий 9 ноября с 19:00 вводится ограничение движения для всех видов транспорта на нескольких участках республиканских автодорог в Костанайской и Северо-Казахстанской областях.