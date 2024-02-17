В 9 областях страны ввели ограничение движения автотранспорта

Фото: freepik

По состоянию на 09:30 17 февраля 2024 года в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта, которое действует на 16 автодорогах республиканского значения в 9 областях, сообщает Zakon.kz.

Абайская область – 2 автодороги общей протяженностью 411 км

"Омск-Майкапшагай" - с.Калбатау-с.Богас



"Караганда-Аягоз-Бугаз" - г.Аягоз-с.Богас Снег, метель, ветер, ограничение видимости. Алматинская область – 2 автодороги общей протяженностью 99 км "Подъезд к турбазе Алма-Тау"

"Алматы-Ташкент-Термез" - с.Жанакурлыс-гр.Жамбылской обл. Снег, понижение температуры воздуха.

Восточно-Казахстанская область – 4 автодороги общей протяженностью 589 км "Усть-Каменогорск-Риддер-граница РФ" - п.Белоусовка-г.Риддер.



"Усть-Каменогорск-Алтай-Большой Нарын-Катон-Карагай-Рахмановские ключи" - с.Ушановское-г.Алтай, с.Берель-санаторий Рахмановские ключи,

"Омск-Майкапчагай" - гр.Абайской обл.-г.Зайсан, с.Улкен Каратал- гр.КНР.

"Омск-Майкапчагай-Қалжыр-Маркакол" - с.Дайыр-с.Маркакол. Снег, метель, ограничение видимости, угроза самопроизвольного схода снежных лавин. Жамбылская область – 1 автодорога общей протяженностью 174 км "Алматы- Ташкент-Термез" - гр.Алматинской обл.-с.Кайнар , с.Кенен - с.Кайнар (движение осуществляется через старый перевал Кордай). Снег, метель ветер, ограничение видимости.

Жетысуская область – 2 автодороги общей протяженностью 123 км "Ушарал-Достык" - ст.Коктума-ст.Достык

"Сарыозек-Коктал" - перевал Алтын Емель Снег, метель, ветер, ограничение видимости.

Костанайская область – 1 автодорога общей протяженностью 83 км "Жезказган-Петропавловск" - гр.Улытауская область.- г.Аркалык В связи с ухудшением погодных условий в Улытауской области.

Павлодарская область – 1 автодорога общей протяженностью 71 км

"Кызылорда-Павлодар" - гр.Карагандинской обл.-п.Шидерты В связи с ухудшением погодных условий в Карагандинской области.

Северо-Казахстанская область – 2 автодороги общей протяженностью 230 км "Булаево-Возвышенка-Мологвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское" - с.Возвышенка-с.Рощинское

"Кокшетау-Кишкенеколь-Бидайык-гр.РФ (на Омск)" -с.Кишкенеколь-гр.РФ Ветер, метель, ограничение видимости.

Улытауская область – 1 автодорога общей протяженностью 115 км "Жезказган-Петропавлоск" - п.Улытау-гр.Костанайской обл. Метель, ветер, ограничение видимости. По данным "КазАвтоЖола", на автодорогах республиканского значения задействовано 336 единиц техники и 539 человек. Ранее открыли участок от Хромтау до поселка Карабутак для всех автомобилей.

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