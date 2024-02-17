В 9 областях страны ввели ограничение движения автотранспорта
Абайская область – 2 автодороги общей протяженностью 411 км
- "Омск-Майкапшагай" - с.Калбатау-с.Богас
- "Караганда-Аягоз-Бугаз" - г.Аягоз-с.Богас
Снег, метель, ветер, ограничение видимости.
Алматинская область – 2 автодороги общей протяженностью 99 км
- "Подъезд к турбазе Алма-Тау"
- "Алматы-Ташкент-Термез" - с.Жанакурлыс-гр.Жамбылской обл.
Снег, понижение температуры воздуха.
Восточно-Казахстанская область – 4 автодороги общей протяженностью 589 км
- "Усть-Каменогорск-Риддер-граница РФ" - п.Белоусовка-г.Риддер.
- "Усть-Каменогорск-Алтай-Большой Нарын-Катон-Карагай-Рахмановские ключи" - с.Ушановское-г.Алтай, с.Берель-санаторий Рахмановские ключи,
- "Омск-Майкапчагай" - гр.Абайской обл.-г.Зайсан, с.Улкен Каратал- гр.КНР.
- "Омск-Майкапчагай-Қалжыр-Маркакол" - с.Дайыр-с.Маркакол.
Снег, метель, ограничение видимости, угроза самопроизвольного схода снежных лавин.
Жамбылская область – 1 автодорога общей протяженностью 174 км
- "Алматы- Ташкент-Термез" - гр.Алматинской обл.-с.Кайнар , с.Кенен - с.Кайнар (движение осуществляется через старый перевал Кордай).
Снег, метель ветер, ограничение видимости.
Жетысуская область – 2 автодороги общей протяженностью 123 км
- "Ушарал-Достык" - ст.Коктума-ст.Достык
- "Сарыозек-Коктал" - перевал Алтын Емель
Снег, метель, ветер, ограничение видимости.
Костанайская область – 1 автодорога общей протяженностью 83 км
- "Жезказган-Петропавловск" - гр.Улытауская область.- г.Аркалык
В связи с ухудшением погодных условий в Улытауской области.
- Павлодарская область – 1 автодорога общей протяженностью 71 км
- "Кызылорда-Павлодар" - гр.Карагандинской обл.-п.Шидерты
В связи с ухудшением погодных условий в Карагандинской области.
Северо-Казахстанская область – 2 автодороги общей протяженностью 230 км
- "Булаево-Возвышенка-Мологвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское" - с.Возвышенка-с.Рощинское
- "Кокшетау-Кишкенеколь-Бидайык-гр.РФ (на Омск)" -с.Кишкенеколь-гр.РФ
Ветер, метель, ограничение видимости.
Улытауская область – 1 автодорога общей протяженностью 115 км
- "Жезказган-Петропавлоск" - п.Улытау-гр.Костанайской обл.
Метель, ветер, ограничение видимости.
По данным "КазАвтоЖола", на автодорогах республиканского значения задействовано 336 единиц техники и 539 человек.
Ранее открыли участок от Хромтау до поселка Карабутак для всех автомобилей.