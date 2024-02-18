Взрыв в жилом доме в Караганде: появились подробности

Около трех часов ночи 18 февраля в Караганде произошел взрыв в жилом доме. Спасатели установили причину, сообщает Zakon.kz.

По уточненным сведениям Департамента по ЧС Карагандинской области, предварительно установлено, что в квартире №1 использовался бытовой газовый баллон. Причины и обстоятельства устанавливаются.

В ходе проведения обследования места происшествия по улице Депутатская, 3, в 2-квартирном жилом доме в квартире №1, предположительно, произошел взрыв газо-воздушной смеси без последующего горения. Предварительная площадь разрушений – 80 кв. м.

Мужчина 1966 года рождения и девушка 2008 года рождения госпитализированы.

В ликвидации задействованы силы Департамента по ЧС, Центра медицины катастроф, полиции в количестве 45 человек и 13 единиц техники.

Ранее мы писали, что в Карагандинской области сообщили о взрыве в жилом доме, в котором проживали шесть человек. Изначально спасатели сообщали только об одной госпитализированной 15-летней девушке.