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Законодательство РК

В Караганде произошел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие

В Караганде произошел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие Фото: МЧС РК
В ДЧС Карагандинской области сообщили о взрыве жилого дома, в котором проживали шесть человек, сообщает Zakon.kz

По уточненной информации произошел разрыв парового котла отопления, с последующим разрушением строительных конструкций жилого дома на двух хозяев.

Как рассказал начальник ДЧС Карагандинской области Мурат Катпанов, пять человек выбрались самостоятельно до прибытия чсников, а уже ими из под завала извлечен мужчина и передан бригаде скорой медицинской помощи. Также пострадала 15-летняя девушка, ее также госпитализировали.

На месте задействованы 45 человек и 13 единиц техники.


Причины устанавливаются.

Ранее сообщалось о похожем случае в Кокшетау. 17 февраля там взорвался котел взорвался в частном доме: пострадал подросток.


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Елена Вебер
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