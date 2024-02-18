В Караганде произошел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие
Фото: МЧС РК
В ДЧС Карагандинской области сообщили о взрыве жилого дома, в котором проживали шесть человек, сообщает Zakon.kz
По уточненной информации произошел разрыв парового котла отопления, с последующим разрушением строительных конструкций жилого дома на двух хозяев.
Как рассказал начальник ДЧС Карагандинской области Мурат Катпанов, пять человек выбрались самостоятельно до прибытия чсников, а уже ими из под завала извлечен мужчина и передан бригаде скорой медицинской помощи. Также пострадала 15-летняя девушка, ее также госпитализировали.
На месте задействованы 45 человек и 13 единиц техники.
Причины устанавливаются.
Ранее сообщалось о похожем случае в Кокшетау. 17 февраля там взорвался котел взорвался в частном доме: пострадал подросток.
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