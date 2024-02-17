В ВКО во время метели спасли 11 человек, из них 7 детей

В МЧС РК рассказали, что в Маркакольском районе ВКО 17 февраля поздно ночью спасли путников во время метели, сообщает Zakon.kz

Как выяснилось, люди, выехав на легковых автомобилях в дорогу, оказались в перемете неподалеку от села "Карашилик". Сотрудники ПЧ №31 ДЧС ВКО, эвакуировали и сопроводили до населенного пункта 11 человек, из них 7 детей.

Местные исполнительные органы организовали работу по расчистке дорожного участка.





Ранее сообщалось, что в Кокпектинском районе Абайской области прошла целя спецоперация - из снежных заносов спасено 381 человек, из них 19 детей. Спасенные размещены в пунктах обогрева.