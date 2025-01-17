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Общество

Лишенный прав за пьяную езду бывший аким снова сел за руль и снова попал под арест

СИЗО, следственный изолятор, подозреваемые, обвиняемые, подсудимые, осужденные, следствие, заключение, камера, решетка, фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2025 14:11 Фото: Zakon.kz
В Акмолинской области Зерендинский районный суд вынес постановление об административном аресте экс-акима Виктора Рукавишникова, сообщает Zakon.kz.

По информации суда, установлено, что руководитель отдела ЖКХ Рукавишников управлял авто, будучи лишенным права управления транспортными средствами (ст. 612 ч. 3 КоАП).

"Ранее, в феврале 2024 года, постановлением суда за управление автомашиной в состоянии алкогольного опьянения Р. был лишен права управления транспортными средствами на 7 лет. В суде Р. вину в совершении нового правонарушения признал и подтвердил факты, изложенные в протоколе. Кроме того, его вина подтверждена объяснением самого Р., признанием вины, рапортом инспектора полиции", – сказано в сообщении суда.

Постановлением суда госслужащий признан виновным в совершении административного правонарушения и на него наложено административное взыскание в виде ареста на 10 суток.

Судебный акт не вступил в законную силу.

В феврале Зерендинский районный суд признал Виктора Рукавишникова (на тот момент акима Викторовского сельского округа) виновным в езде в пьяном виде, его арестовали на 15 суток и лишили прав на 7 лет.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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