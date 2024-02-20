Автомобиль вспыхнул около жилого дома в Алматы

19 февраля в 20:30 пожарные расчеты СПЧ-19 Алатауского района были направлены по адресу мкр. Томирис, ул. Центральная, о/д 59, где загорелся моторный отсек автомобиля марки LADA Largus 2014 года выпуска, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, огонь распространился на площади 1 кв. м.

"Принятыми мерами пожар ликвидирован в 20:44. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Между тем, в социальных сетях распространилось фото с места пожара.





Спасатели призвали алматинцев внимательнее относится к исправности своих автомобилей.

"Уважаемые автовладельцы! Напоминаем, огонь в легковом автомобиле распространяется стремительно, полностью уничтожая его за 2-3 минуты. Поэтому нужно обслуживать электрооборудование автомобилей на специализированных СТО и всегда иметь исправные огнетушители!" Пресс-служба ДЧС города Алматы

Ранее сообщалось, что автомобиль вспыхнул во время движения по трассе в ВКО.