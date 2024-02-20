Автомобиль вспыхнул около жилого дома в Алматы
Фото: wikimedia.org
19 февраля в 20:30 пожарные расчеты СПЧ-19 Алатауского района были направлены по адресу мкр. Томирис, ул. Центральная, о/д 59, где загорелся моторный отсек автомобиля марки LADA Largus 2014 года выпуска, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, огонь распространился на площади 1 кв. м.
"Принятыми мерами пожар ликвидирован в 20:44. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.
Между тем, в социальных сетях распространилось фото с места пожара.
Спасатели призвали алматинцев внимательнее относится к исправности своих автомобилей.
"Уважаемые автовладельцы! Напоминаем, огонь в легковом автомобиле распространяется стремительно, полностью уничтожая его за 2-3 минуты. Поэтому нужно обслуживать электрооборудование автомобилей на специализированных СТО и всегда иметь исправные огнетушители!"Пресс-служба ДЧС города Алматы
Ранее сообщалось, что автомобиль вспыхнул во время движения по трассе в ВКО.
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