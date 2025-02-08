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Происшествия

Автомобиль вспыхнул на одной из улиц Астаны

пожар, фото - Новости Zakon.kz от 08.02.2025 12:29 Фото: скриншот видео
8 февраля в районе Сарайшык по улице Шалкоде в Астане загорелся моторный отсек легковой автомашины, сообщает Zakon.kz.

Силами спасателей горение ликвидировано за 14 минут с момента поступления вызова.

Как уточнили в пресс-службе МЧС РК, во время инцидента никто не пострадал, причина возгорания устанавливается.

Ранее пожар на маслозаводе потушили спасатели в ВКО.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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