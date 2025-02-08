Автомобиль вспыхнул на одной из улиц Астаны
Фото: скриншот видео
8 февраля в районе Сарайшык по улице Шалкоде в Астане загорелся моторный отсек легковой автомашины, сообщает Zakon.kz.
Силами спасателей горение ликвидировано за 14 минут с момента поступления вызова.
Как уточнили в пресс-службе МЧС РК, во время инцидента никто не пострадал, причина возгорания устанавливается.
Ранее пожар на маслозаводе потушили спасатели в ВКО.
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