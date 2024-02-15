Автомобиль вспыхнул во время движения по трассе в ВКО

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

В Уланском районе, на участке дороги Асу-Булак – Изгутты-Айтыков, во время движения загорелся автомобиль марки Toyota Camry 2003 года выпуска, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: