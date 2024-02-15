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Автомобиль вспыхнул во время движения по трассе в ВКО

сгорел автомобиль Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
В Уланском районе, на участке дороги Асу-Булак – Изгутты-Айтыков, во время движения загорелся автомобиль марки Toyota Camry 2003 года выпуска, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили спасатели, горели сгораемые детали моторного отсека двигателя, обшивка салона, панель управления, покрышки колес.

"Прибывшими пожарными огонь был ликвидирован на общей площади 6 кв. м. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с агрегатом повышенной опасности. ДЧС ВКО просит соблюдать правила пожарной безопасности, а также иметь огнетушитель в салоне". Пресс-служба ДЧС ВКО
автомобиль сгорел в ВКО

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

Ранее сообщалось, что автомобиль почти полностью сгорел при въезде в паркинг в Астане.

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