Сушилка с семечками загорелась в элеваторе в Костанае

20 февраля в элеваторе в Костанае вспыхнул пожар, сообщает Zakon.kz.

Во вторник 20 февраля в 13:10 часов на пульт 112 поступил вызов о пожаре на территории элеватора "Олжа Астык". Прибывшие на место службы экстренного реагирования установили, что горит сушилка с семенами подсолнечника.

"На ликвидацию возгорания было направлено 40 человека личного состава и 13 единиц техники ДЧС Костанайской области, а также центр медицины катастроф, негосударственная противопожарная служба", – сообщила пресс-служба ДЧС.

Пожар локализован в 16:39. Сколько тонн семян подсолнечника уничтожил огонь, еще не подсчитали.







О последнем крупном пожаре в Костанае сообщалось 30 декабря 2023 года. Тогда загорелось здание двухэтажной гостиницы "Жібек жолы", в пожаре погибла женщина.