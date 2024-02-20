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Сушилка с семечками загорелась в элеваторе в Костанае

Пожар, элеватор, Костанай Фото: пресс-служба ДЧС Костанайской области
20 февраля в элеваторе в Костанае вспыхнул пожар, сообщает Zakon.kz.

Во вторник 20 февраля в 13:10 часов на пульт 112 поступил вызов о пожаре на территории элеватора "Олжа Астык". Прибывшие на место службы экстренного реагирования установили, что горит сушилка с семенами подсолнечника.

"На ликвидацию возгорания было направлено 40 человека личного состава и 13 единиц техники ДЧС Костанайской области, а также центр медицины катастроф, негосударственная противопожарная служба", – сообщила пресс-служба ДЧС.

Пожар локализован в 16:39. Сколько тонн семян подсолнечника уничтожил огонь, еще не подсчитали.


О последнем крупном пожаре в Костанае сообщалось 30 декабря 2023 года. Тогда загорелось здание двухэтажной гостиницы "Жібек жолы", в пожаре погибла женщина.

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