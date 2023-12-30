Гостиница сгорела в Костанае. Погибла женщина
30 декабря в поселке Дружба сгорела здание двухэтажной гостиницы "Жібек жолы", сообщает Zakon.kz.
Сообщение о возгорании поступило в 11:00, пишет "Костанайские новости".
Предварительная площадь пожара составила 450 квадратных метров из общей площади в 900 м²: горела кровля, второй этаж и частично первый этаж. Здание на момент происшествия не эксплуатировалось.
Фото: Костанайские новости
Пожар был ликвидирован в 13:18.
В ходе тушения пожара было обнаружено тело женщины. Обстоятельства происшествия устанавливаются, будет проведено расследование причин возникновения пожара.
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Расстояние от места пожара до ближайшего населенного пункта составляет 11 км.
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