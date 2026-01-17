#Казахстан в сравнении
Происшествия

Семечки стали причиной сильного пожара на элеваторе в Костанае

Семечки загорелись, фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2026 16:39 Фото: Zakon.kz
Спасатели ликвидировали загорание семян на элеваторе в Костанае. Во время тушения пожара был развернут оперативный штаб, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям, очевидцы происшествия сообщили на пульт 112 о задымлении на элеваторе, который располагается по проспекту Абая. К месту вызова были оперативно направлены силы МЧС.

"По прибытии установлено, что в сушильной камере хлебоприемного пункта происходило загорание семян подсолнечника. Силами спасателей на месте была обеспечена бесперебойная подача воды", – говорится в телеграм-канале "112".

Отмечается, что тушение осложнялось высокой масличностью семян. На месте происшествия был развернут оперативный штаб.

Пожар ликвидирован на площади 50 кв. м. Жертв и пострадавших нет, причина устанавливается.

Ранее пожар разгорелся в столице в двухэтажном коттедже. Дом горел открытым пламенем.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
