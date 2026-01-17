Семечки стали причиной сильного пожара на элеваторе в Костанае
Фото: Zakon.kz
Спасатели ликвидировали загорание семян на элеваторе в Костанае. Во время тушения пожара был развернут оперативный штаб, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям, очевидцы происшествия сообщили на пульт 112 о задымлении на элеваторе, который располагается по проспекту Абая. К месту вызова были оперативно направлены силы МЧС.
"По прибытии установлено, что в сушильной камере хлебоприемного пункта происходило загорание семян подсолнечника. Силами спасателей на месте была обеспечена бесперебойная подача воды", – говорится в телеграм-канале "112".
Отмечается, что тушение осложнялось высокой масличностью семян. На месте происшествия был развернут оперативный штаб.
Пожар ликвидирован на площади 50 кв. м. Жертв и пострадавших нет, причина устанавливается.
Ранее пожар разгорелся в столице в двухэтажном коттедже. Дом горел открытым пламенем.
