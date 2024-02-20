Министр объяснил рост числа сообщений о пожарах и дал указания СМИ

Министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов на пресс-конференции в правительстве 20 февраля пояснил, почему стало больше сообщений о пожарах и объяснил журналистам, как правильно освещать ЧС, передает Zakon.kz.

В ответ на вопрос журналистов о причинах роста числа пожаров на рынках министр заявил, что на самом деле число инцидентов не увеличилось.

"Сначала хочу пояснить, что никакого увеличения нет по пожарам. Все, что вы наблюдаете, является результатом того, что мы перешли на открытость и транспарентность, 24/7 в онлайн режиме в своем Telegram-канале публикуем все события по территории РК, абсолютно все, так или иначе, связанные с ЧС". Чингис Аринов

При этом Чингис Аринов высказал свое видение того, как журналистам следует освещать ЧС.

"Из-за распространения по СМИ, рассылки по Telegram-каналам, поэтому и создается такое ощущение (что растет число пожаров – Прим.ред). Я бы хотел попросить средства массовой информации уже этот момент фильтровать. И те, которые не значимые, бытовые пожары или какие-то события, не обязательно их на всю страну транслировать – это так, рекомендация". Чингис Аринов

Крупный пожар на рынке произошел в Семее 6 февраля. А уже в Алматы 17 февраля тушили барахолку, где загорелся склад.