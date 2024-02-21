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Возгорание произошло на одном из рынков Астаны

Пожар в Астане Фото: pixabay
Этой ночью в Астане, в отдельно стоящем ангаре на территории рынка "Шарын", произошло возгорание мебели и хозтоваров, сообщает Zakon.kz.

В оперативном порядке столичные пожарные приступили к тушению пожара. Предварительная площадь возгорания составила 30 кв. м.

По информации министерства по ЧС в 05:05 пожар был полностью потушен.

Было задействовано 10 человек личного состава ДЧС и две единицы техники. Причина пожара устанавливается.

Днем ранее, министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов на пресс-конференции в правительстве 20 февраля пояснил, почему стало больше сообщений о пожарах и объяснил журналистам, как правильно освещать ЧС.

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